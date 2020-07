Mercedes EQC, elettrica e veloce (Di giovedì 23 luglio 2020) “L'elettrico ha fatto passi da gigante e l'auto che proveremo oggi, la EQC, ne è prova tangibile, ma non è l'unica opzione a disposizione, per la mobilità del futuro: c'è l'idrogeno e poi ci sono i carburanti sintetici, che potrebbero rappresentare una grande sorpresa”. Questo il parere di Eugenio Blasetti, responsabile relazioni esterne di Mercedes-Benz Italia, un'azienda, che entro il 2039, ha prefissato l'ambizioso traguardo di diventare “Carbon neutral” (a impatto ambientale “0” per mobilità e produzione). L'elettrico, d'altronde, non ha affatto risentito della crisi pandemica, anzi: il mercato Italia, nel 2019, ha visto l'immatricolazione di 10.661 elettriche, con un netto incremento del segmento “premium” e già giugno 2020, con 9936 auto vendute, ha quasi raggiunto l'anno ... Leggi su iltempo

