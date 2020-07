Melissa Satta: "Secondo figlio? Lo desideriamo" (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo la ritrovata armonia familiare, Melissa Satta ed il marito Kevin Prince Boateng sognano di allargare nuovamente la famiglia. Come confessato nel corso di una diretta Instagram con il Corriere, la showgirl sarda ha manifestano l'intenzione di dare un fratellino o una sorellina a Maddox:Melissa Satta: "Secondo figlio? Lo desideriamo" 23 luglio 2020 15:34. Leggi su blogo

