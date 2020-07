Melissa Satta Instagram, fisico pazzesco strizzato nel micro bikini verde: «Chapeau!» (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ex velina Melissa Satta durante la quarantena a causa del coronavirus ha fatto compagnia ai suoi followers con delle sessioni di allenamento direttamente dal salotto di casa sua. Il costante esercizio fisico ha dato ottimi frutti: la showgirl ha superato la prova costume a pieni voti. Poche ore fa su Instagram Melissa Satta ha condiviso uno scatto i bikini che non è passato minimamente inosservato. I suoi muscoli scolpiti sono la fine del mondo. Non c’è nulla da fare, Lady Boateng sembra una vera e propria statua greca. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche –> Melissa Satta elettrizzante, tattoo ... Leggi su urbanpost

