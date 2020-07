Mattanza di cetacei alle isole Faroe, la denuncia della Ong Sea Shepherd: 'E' un massacro ritualizzato' (Di giovedì 23 luglio 2020) Nelle isole Faroe danesi è ripartita la Grindadrap , la tradizionale battuta di caccia con cui ogni anno vengono uccisi centinaia di cetacei e delfini. Ad alzare la voce, ancora una volta, è il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Nuova strage di balene pilota (globicefali) e delfini alle isole Faroe danesi con oltre 130 esemplari ucisi. Come ogni anno, gli animali sono stati intercettati e uncinati durante la migrazione verso ...Per la prima volta dall'inizio del 2020 la controversa caccia tradizionale Grindadrap è tornata alle Isole Faroe: 300 cetacei uccisi in poche ore.