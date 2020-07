Matt Dillon: 'Cuomo a New York grande leadership, come Conte in Italia' (Di giovedì 23 luglio 2020) L'attore e regista ospite come presidente onorario della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival: 'In Usa tutti stufi della gestione Trump, non leggo più nemmeno i giornali' Roma, 23 lug. di Ilaria Floris'Tutti sono stufi di quello che sta succedendo negli Usa, e di come si sta affrontando la questione Covid. Ad un certo punto, io ho smesso ... Leggi su padovanews

