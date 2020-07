Mastella teme il Covid: “Presto nuovi provvedimenti sulla movida” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Oggi e domani, dalle ore 9 alle ore 18, chiunque vorrà potrà effettuare il test sierologico al Palatedeschi di Benevento a titolo totalmente gratuito. Alle operazioni questa mattina ha preso parte anche il primo cittadino Clemente Mastella, che ha invitato tutti alla cautela per scongiurare nuovi focolai relativi al Covid-19. Il sindaco teme non poco un aumento dei contagi, al punto da annunciare novità: “Sono molto preoccupato, i recenti focolai di Napoli e Mondragone ci dicono di stare in guardia. Il Sannio è Covid-free ma sappiamo quanto sia facile perdere questo status. Nei prossimi giorni attuerò qualche altro provvedimento sulla movida. C’è bisogno che i giovani siano chiamati a ... Leggi su anteprima24

Egregio Dott. Nardone, caro collega,scrivo a caldo dopo aver finito di leggere la lettera-denuncia di tuo padre Giorgio Nardone, già sindaco della bella cittadina di San Giorgio del Sannio, pubblica ...

