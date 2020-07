Mastella: “Ridicola la querela di Martusciello. Caldoro? Mai visto a Benevento” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è spazio anche per la politica durante la visita di questa mattina del sindaco Clemente Mastella al Palatedeschi, dove oggi e domani si terranno i test sierologici gratuiti per la popolazione. Il primo cittadino ha commentato la decisione di Fulvio Martusciello di querelare Mauro De Ieso, chiedendo qualcosa come 100 mila euro. “E’ una cosa ridicola, se recuperano qualcuno perderanno qualche deputato o qualche senatore nei prossimi giorni. Già questa mattina qualcuno che ho sentito è andato via da Forza Italia“, è il pensiero di Mastella in merito alla vicenda. Il sindaco di Benevento, schierato al fianco di Vincenzo De Luca alle prossime elezioni regionali, ha infine espresso un parere su Stefano ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mastella “Ridicola Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net