Marte, Cina lancia la sonda Tianwen 1 diretta sull’orbita del pianeta rosso (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche la Cina inizia la corsa all’esplorazione del pianeta rosso, Marte. lanciata la sonda Tianwen 1: arriverà a destinazione nel febbraio 2021 Pochi giorni dopo il lancio di una sonda da parte degli Emirati Arabi Uniti e poi giorni prima della partenza di Perseverance della Nasa, anche la Cina prova a raggiungere Marte. Dopo un primo fallimento accaduto nel 2011, dalla base di Wenchang, sull’isola di Hainan, si è segnato il debutto del razzo Lunga Marcia 5. Quest’ultimo raggiungerà l’orbita di Marte nel febbraio del 2021 e lì sgancerà un rover destinato ad esplorare il territorio marziano. L’obiettivo della sonda ... Leggi su zon

La Cina ha lanciato la sua prima missione esplorativa verso Marte. Alle 06:41 ora italiana di giovedì 23 luglio, infatti, la sonda Tianwen-1 installata in cima al razzo “Long March 5 Y4” si ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 lug - La Cina ha lanciato oggi con successo una sonda che viaggera' verso Marte, proprio in un momento in cui la rivalita' diplomatica e tecnologica con gli ...