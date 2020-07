Marte, ancora un lancio storico: il giorno della Cina (Di giovedì 23 luglio 2020) Marte torna nuovamente sotto i riflettori: oggi è la volta della Cina, con un’altra giornata da incorniciare e un lancio a dir poco storico. Da pochi giorni è sotto i riflettori come mai lo è stato prima. Al centro del dibattito non c’è nessun personaggio famoso o situazione “storica” come quella del coronavirus. Per fortuna, a volte, possiamo distogliere lo sguardo e assistere a qualcosa di veramente storico. Parliamo di Marte, l’ormai conosciuto come “Pianeta Rosso”. Oggi, 23 luglio 2020, a far parlare del quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole è la Cina. Rosso su rosso potremmo dire. La nazione asiatica lancia la sonda Tianwen 1 direttamente su ... Leggi su bloglive

