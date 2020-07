Marte, anche la Cina partecipa alla corsa al pianeta rosso: lanciata la prima sonda. Viaggerà per sette mesi: le immagini della partenza (Di giovedì 23 luglio 2020) anche la Cina è partita per la corsa al pianeta rosso. Pechino ha lanciato con successo Tianwen-1, la sua prima missione indipendente su Marte. Un razzo vettore Lunga Marcia 5, che portava la sonda, è partito dalla base spaziale di Wenchang, nella provincia tropicale di Hainan, alle 12.41, ora locale, secondo quanto riporta l’agenzia ufficiale Xinhua. Tianwen-1, il cui nome significa ‘ricerca della verità celeste’, è composta da orbiter, lander e rover. Viaggerà per circa sette mesi prima di raggiungere Marte, intorno al quale rimarrà in orbita per circa due-tre mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano

