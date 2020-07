Marquez (operato martedì) vuole tornare in pista domenica. La Honda: «Si sta decidendo adesso» (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez vuole provare a tornare in pista già domenica. E la Honda valuta la possibilità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il pilota si è fratturato l’omero in seguito ad un incidente a Jerez, ma non intende fermarsi. Ieri si è diffusa la voce della sua volontà di tornare subito in pista. Lo ha scritto il giornalista Emilio Perez de Rosas, su El Periodico. E in serata dalla Honda è arrivata una prima conferma: «Si sta decidendo adesso» L’operazione di Marquez risale solo a martedì. L’intervento a cui è stato sottoposto è servito a stabilizzare la triplice frattura dell’omero destro ... Leggi su ilnapolista

