Marquez in pista a 3 giorni dall’intervento al braccio: c’è l’ok dei medici della MotoGp (Di giovedì 23 luglio 2020) Un azzardo, come nel Dna dei centauri: Marc Marquez ha deciso di tornare in sella alla sua moto ad appena tre giorni dall’operazione all’omero del braccio destro, fratturato nell’incidente durante il primo gran premio della stagione di MotoGp. Quello che sembrava una pazza idea o una semplice ipotesi come mercoledì annunciava la stessa Honda si è materializzata: i medici del Motomondiale gli hanno dato il via libera per poter disputare tra tre giorni il Gp di Andalusia, seconda tappa del mondiale. Il campione del mondo ha bisogno di fare punti dopo lo zero rimediato domenica a causa della caduta a quattro giri dal termine, e insieme alla Honda Hrc e al suo team ha sciolto in mattina ogni dubbio affascinato dall’idea ... Leggi su ilfattoquotidiano

