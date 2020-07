Mariella a 73 anni decide di uccidere. Ma dopo si toglie la vita (Di giovedì 23 luglio 2020) Omicidio-suicidio drammatico nel vercellese: donna spara e uccide il compagno, poi decide di togliersi la vita. I due sono stati trovati morti ieri pomeriggio in camera da letto nella villetta Terribile caso di omicidio-suicidio che ha coinvolto la cittadina di Villata, in provincia di Vercelli. Due cadaveri, un uomo e una donna entrambi sulla settantina, sono … L'articolo Mariella a 73 anni decide di uccidere. Ma dopo si toglie la vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mariella_pro : RT @laura_maffi: Conte dimostra quello che il M5S dice da anni Un cittadino onesto con le mani libere fa politica meglio di tanti 'professi… - giusep_cazzella : RT @museoautotorino: Mariella Mengozzi, direttore del @museoautotorino, in diretta questa mattina ad @agorarai con la giornalista @irenben1… - TerraDiPalma : RT @museoautotorino: Mariella Mengozzi, direttore del @museoautotorino, in diretta questa mattina ad @agorarai con la giornalista @irenben1… - irenben1 : RT @museoautotorino: Mariella Mengozzi, direttore del @museoautotorino, in diretta questa mattina ad @agorarai con la giornalista @irenben1… - museoautotorino : Mariella Mengozzi, direttore del @museoautotorino, in diretta questa mattina ad @agorarai con la giornalista… -