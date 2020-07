Maria Elena Boschi, insulti dagli haters per la foto sulla barca a Ischia. Ma è solo l'ultimo caso (Di giovedì 23 luglio 2020) Ho detto ai miei familiari di cancellarsi dai social» dichiarò al quotidiano Leggo. Ma quello era solo l'inizio: tanti attacchi hanno raccolto le vistose scarpe col tacco scelte sul palco della ... Leggi su corriere

LegaSalvini : DAGOSPIA: QUANDO UN POLITICO DICE AVERE IL POLSO PER IL PAESE REALE. SÌ, PER FARLO INCAZZARE! MENTRE MIGLIAIA DI PE… - Affaritaliani : La Boschi in yacht senza mascherina La crisi e le regole? Solo per le plebi - KHANNOONIENSIN6 : RT @Libero_official: La foto della #Boschi sullo yacht a #Ischia? Pubblicata dall'amico giornalista e subito rimossa, ma è troppo tardi: il… - MarcoPellacani6 : RT @AzzurraBarbuto: Quelli che criticano Maria Elena Boschi in bikini non sono diversi da quelli che criticavano Matteo Salvini in costume. - CasagrandeStef : Toglietele tutto, ma non lo Yatch ! ?????? -