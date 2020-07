Marcuzzi e De Martino, pubblicate foto mai viste prima in pose molto complici e la Marcuzzi al marito “Riportami indietro … all’inizio” (Di giovedì 23 luglio 2020) La storia dell’estate non conosce tregua: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno avuto o no una storia? La verità, forse, non emergerà mai e continueranno a conoscerla e a custodirla solo i diretti interessati e i loro più stretti contatti ma il pubblico che il segue, il mondo del web e i giornali un’idea se la sono già fatta: chi pro, chi contro l’esistenza di una storia clandestina. Indizi a favore della storia ce ne sono ma potrebbero anche essere delle semplici coincidenze come il fiore postato da entrambi sulle rispettive pagine social negli stessi giorni. Belen e la sua reazione Se Stefano e Alessia stanno, comunque, conducendo la loro vita, chi in compagnia di amici chi del marito, a farne più le spese sembra Belen che, per quanto si stia ... Leggi su baritalianews

lorellicius96 : RT @ahoy_boy98: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nel backstage dello shooting fotografico per l’isola dei famosi: - BellopedeMatteo : RT @ahoy_boy98: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nel backstage dello shooting fotografico per l’isola dei famosi: - justriccardo : RT @ahoy_boy98: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nel backstage dello shooting fotografico per l’isola dei famosi: - Giusepp26551025 : @AssetAsteria @Anna69380837 @Iperborea_ Esatto e comunque alla relazione Marcuzzi de Martino non credo nemmeno un po - blogtivvu : “Ma De Martino non stava con la Marcuzzi?” Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia “vittime” del gossip Belen-Stefano per… -