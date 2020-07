Marco Borriello, shopping milanese senza la Pellegrinelli (Di giovedì 23 luglio 2020) Torna a scatenare il gossip milanese Marco Borriello. Eccolo mentre fa shopping in pieno centro inseguito dai paparazzi che si attendono di vederlo in dolce compagnia. Il calciatore, ex di Belen ... Leggi su tgcom24.mediaset

tifoblogIT : Chi è il tuo calciatore preferito? E perchè proprio Marco Borriello? ?? #19Luglio #gossip #BuonaDomenica - OpenGDB : Chi è il tuo calciatore preferito? E perchè proprio Marco Borriello? ?? #19Luglio #gossip #BuonaDomenica via… - zazoomblog : Marco Borriello è lui la nuova fiamma di Marica Pellegrinelli? - #Marco #Borriello #nuova #fiamma - zazoomblog : Marica Pellegrinelli e Marco Borriello appuntamento a Milano. Lei ha dimenticato il modello? - #Marica… - GiuseppeBrandon : BORRIELLO SEMPRE AL TOP MARICA PELLEGRINELLI AVVISTATA CON MARCO BORRIELLO IN UN CENTRO ESTETICO - AMICIZIA O FLIR… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Borriello Marco Borriello shopping di lusso a Milano con look estivo foto Gossip News Veronica Montali conferma la storia con Eros Ramazzotti: "Se son rose, fioriranno"

Intanto, sembra che anche Marica Pellegrinelli abbia archiviato del tutto il matrimonio con Eros: dopo aver frequentato Charley Vezza, pare che ora la modella stia conoscendo il calciatore Marco ...

Marco Borriello, shopping milanese senza la Pellegrinelli

Torna a scatenare il gossip milanese Marco Borriello. Eccolo mentre fa shopping in pieno centro inseguito dai paparazzi che si attendono di vederlo in dolce compagnia. Il calciatore, ex di Belen ...

Intanto, sembra che anche Marica Pellegrinelli abbia archiviato del tutto il matrimonio con Eros: dopo aver frequentato Charley Vezza, pare che ora la modella stia conoscendo il calciatore Marco ...Torna a scatenare il gossip milanese Marco Borriello. Eccolo mentre fa shopping in pieno centro inseguito dai paparazzi che si attendono di vederlo in dolce compagnia. Il calciatore, ex di Belen ...