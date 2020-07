Mara Venier, l’infortunio è un brutto ricordo: “Si ricomincia” (Di giovedì 23 luglio 2020) I giorni del brutto infortunio di Mara Venier sono ormai lontani. La Signora della domenica piano piano si sta riprendendo e può finalmente tornare a camminare Fonte foto: FacebookÈ passato più di un mese da quando Mara Venier si infortunò gravemente al piede. Un incidente in casa che le costò l’ingessatura di parte della gamba e che la costrinse a condurre Domenica In da seduta, con il piede leggermente rialzato. Ad oggi il recupero sta procedendo bene, la zia Mara ha tolto il gesso e piano piano sta ricominciando a camminare, come testimonia una foto apparsa sul profilo Instagram dell’amato marito Nicola Carraro. Mara sta camminando in una spiaggia e si sta lentamente avvicinando ad un ombrellone. Lo ... Leggi su chenews

dilei_it : Mara Venier, su Instagram il video a tradimento a Nicola Carraro. E lui condivide la foto in spiaggia - dilei_it : Mara Venier, su Instagram il video a tradimento a Nicola Carraro. E lui condivide la foto in spiaggia - giadinagrisu : RT @tempoweb: #MaraVenier di nuovo in piedi. La foto del marito, un messaggio ai fan - tempoweb : #MaraVenier di nuovo in piedi. La foto del marito, un messaggio ai fan - mobjevan : la mamma di ele e ludo ha detto che ho l'accento di mara venier sono stata benedetta -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier di nuovo in piedi. La foto del marito, un messaggio ai fan Il Tempo Mara Venier, su Instagram il video a tradimento a Nicola Carraro. E lui condivide la foto in spiaggia

Mara Venier è finalmente andata al mare e ne approfitta per vendicarsi dei video e foto che suo marito Nicola Carraro le ha fatto negli ultimi mesi, tra sedie a rotelle, stampelle e bucato in ...

Avete mai visto la madre di Martina Stella? Ex ballerina [FOTO]

In una scorsa ospitata da Mara Venier a “Domenica in”, mamma Bianca ha fatto una sorpresa a Martina Stella con un videomessaggio: “Ciao figlia mia, amore mio grande, ti ringrazio per l ...

Mara Venier è finalmente andata al mare e ne approfitta per vendicarsi dei video e foto che suo marito Nicola Carraro le ha fatto negli ultimi mesi, tra sedie a rotelle, stampelle e bucato in ...In una scorsa ospitata da Mara Venier a “Domenica in”, mamma Bianca ha fatto una sorpresa a Martina Stella con un videomessaggio: “Ciao figlia mia, amore mio grande, ti ringrazio per l ...