Manovra Agosto, ok in Cdm allo scostamento di bilancio da 25 miliardi: le nuove misure in arrivo (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo una lunga riunione di maggioranza durata oltre due ore, si è svolto nella serata di ieri 22 luglio il Consiglio dei ministri che ha dato il via allo scostamento di bilancio, una Manovra estiva da 25 miliardi pronta per essere varata entro Agosto 2020: questa sarà la cifra di scostamento che l’esecutivo chiederà alle Camere per dare luce alla nuova Manovra Agosto. Proprio la cifra del nuovo deficit è stata al centro dell’incontro al quale, oltre al premier Giuseppe Conte e ai capidelegazione di maggioranza, hanno partecipato i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo e i responsabili economici dei partiti alleati di governo. Il via libera del Parlamento alla nuova ... Leggi su leggioggi

Una manovra da 25 miliardi di euro che sarà presentata dopo il via libera delle Camere il prossimo 29 luglio ROMA - Rifinanziamento della Cig Covid, accompagnata però da un meccanismo di incentivi (e ...

Il nuovo decreto Agosto 2020 conterrà quindi uno scostamento di bilancio di 25 miliardi. Pronta per essere approvata la manovra estiva, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a una richiesta ...

