Manchester United | Solskjaer | “Greenwood? Ho finito gli aggettivi | grande goleador”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha commentato il pareggio ottenuto contro il West Ham nel match della penultima giornata di Premier League 2019/2020. Molta la delusione per il pari, ma il tecnico esalta la prestazione di Mason Greenwood, ancora una volta in gol: "Si capisce subito quando Greenwood dorme bene o fa tardi giocando alla Playstation. Ogni tanto in allenamento non colpisce la palla quando tira. Contro il West Ham ha mostrato la sua solita conclusione, è davvero un grande finalizzatore. Non ci sorprende più nel vederlo segnare. Ho finito gli aggettivi per lui, è un grande goleador".

