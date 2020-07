Manchester City, Koulibaly e Skriniar nel mirino: anche Havertz nella lista di Guardiola (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Manchester City vuole tornare a comandare il calciomercato estivo. Dopo la sentenza del Tas che ha annullato quella dell’Uefa e dunque concesso ai Citizens di giocare la prossima Champions League, Guardiola vuole rinforzi adeguati per far meglio del Liverpool nei confini nazionali e meglio degli scorsi anni in Europa. Sul taccuino degli uomini mercato del club inglese ci sono Kalidou Koulibaly e Milan Skriniar per la difesa, mentre Sanè passato al Bayern Monaco potrebbe essere sostituito da Kai Havertz del Bayer Leverkusen: per il suo cartellino però servono 75 milioni. Leggi su sportface

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Goal Alert: Arsenal *2-0 Manchester City *(Aubameyang 71’) #SSFootball - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Result: Arsenal 2-0 Manchester City #SSFootball - sportface2016 : #ManchesterCity, Koulibaly e Skriniar nel mirino: c'è anche Havertz nella lista di Guardiola - sportli26181512 : Napoli-Manchester City, ecco la richiesta di De Laurentiis a Guardiola per Koulibaly: Il Manchester City ha offerto… -