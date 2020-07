Maltempo, piogge e forti raffiche di vento al Nord Italia: centinaia di interventi per allagamenti e alberi abbattuti (Di giovedì 23 luglio 2020) Maltempo, piogge e forti raffiche di vento al Nordovest: nelle ultime 24 ore squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per allagamenti, caduta di alberi e rimozione di strutture pericolanti. Sono stati effettuati 140 interventi in Lombardia, oltre 100 in Emilia-Romagna e Piemonte. Circa una ventina gli interventi che questa notte hanno impegnato i pompieri nel Bolognese. Le zone più colpite sono state Molinella, San Pietro in Casale e Malalbergo, Baricella, San Giovanni in Persiceto. Le squadre hanno rimosso diversi rami pericolanti o alberi abbattuti dal vento e utilizzato elettropompe e motopompe per svuotare scantinati e sottopassi, come ad esempio il ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #AllertaGIALLA giovedì #23luglio in Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento e su estesi settori di Piemonte,… - DPCgov : ??? Maltempo: piogge e temporali al Sud. ??#allertaGIALLA domani, #18luglio, in sette regioni. Leggi l'avviso di cond… - ColucciLc : RT @emergenzavvf: #Maltempo, piogge e forti raffiche di vento nel Nord-Ovest, nelle ultime 24 ore squadre #vigilidelfuoco impegnate per all… - LaMiki72 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, piogge e forti raffiche di vento nel Nord-Ovest, nelle ultime 24 ore squadre #vigilidelfuoco impegnate per all… - BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: #Maltempo, piogge e forti raffiche di vento nel Nord-Ovest, nelle ultime 24 ore squadre #vigilidelfuoco impegnate per all… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo piogge Maltempo: piogge e temporali al Nord La Rampa Piogge in arrivo e possibili temporali: in Veneto scatta l'allerta meteo

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dall ...

Tornano i temporali, venerdì allerta meteo gialla su tutta la Liguria

GENOVA - Torna il maltempo in Liguria e torna l'allerta meteo gialla per piogge e temporali. - Nel Ponente e relativo entroterra (Zone A e D) dalle ore 11 alle ore 18 di venerdì 24 luglio. - Nel ...

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dall ...GENOVA - Torna il maltempo in Liguria e torna l'allerta meteo gialla per piogge e temporali. - Nel Ponente e relativo entroterra (Zone A e D) dalle ore 11 alle ore 18 di venerdì 24 luglio. - Nel ...