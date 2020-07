Maltempo: allerta a Milano per rischio temporali forti dalle 18 (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 lug. (Adnkronos) – allerta arancione a Milano per il rischio di temporali forti. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e per rischio idrogeologico a partire dalle ore 18 di oggi e fino a domani, anche sul bacino idrico di Milano.Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di ... Leggi su calcioweb.eu

