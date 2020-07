Màkari tra le nuove fiction di Rai 1 per il 2021: la trama (Di giovedì 23 luglio 2020) La Rai cerca un nuovo Commissario Montalbano. Sarà difficile avere la fortuna e il successo che Salvo Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri ha incassato in questi anni ma si deve in ogni caso, cercare anche altrove. Ed ecco quindi che tra i titoli per le fiction della nuova stagione di Rai 1, c’è anche Màkari, una fiction in 4 puntate, che si ispira a romanzi gialli, pubblicati dalla Sellerio, la stessa casa editrice del Commissario Montalbano. La nuova serie di gialli ambientati nella cornice della Riserva dello Zingaro, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, ha come protagonista SaverioLamanna, scrittore per vocazione e detective per caso. Il protagonista di Makàri è Claudio Gioè che dovrà conquistare il pubblico di Rai 1 nel ruolo di Saverio Lamanna, un investigatore diverso dal ... Leggi su ultimenotizieflash

