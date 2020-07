Mafia: Palermo, Gdf sequestra beni per un milione di euro a eredi Rosolino Cascio (2) (Di giovedì 23 luglio 2020) (Adnkronos) - Sulle base delle evidenze raccolte il Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro di due immobili, due aziende (1 minimarket e una rivendita di pietre e marmi) tutti a Valledolmo, nonchè disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a oltre un milione di euro. Il sequestro "valorizza una importante possibilità offerta dalla normativa in materia di prevenzione patrimoniale antiMafia, che, infatti, non si esaurisce con la morte del proposto - dice la Gdf - Il provvedimento di sequestro è stato dunque emesso nei confronti della moglie e dei figli di Cascio. Il Tribunale ha infatti ritenuto che i ... Leggi su iltempo

