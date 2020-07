Mafia: Commissione Antimafia Ars, ‘inammissibili toni contro Fava’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) – “Riteniamo inammissibili toni e parole usate nei giorni scorsi contro la Commissione antiMafia regionale e contro il presidente Fava, provenienti da più ambiti, e – spiace – anche da qualche membro della Commissione antiMafia nazionale”. Lo dichiarano i componenti della Commissione regionale antiMafia Giorgio Assenza (Diventerà bellissima), Rossana Cannata (Fratelli d’Italia), Nicola D’Agostino (Italia viva), Francesco De Domenico (Partito Democratico), Antonino De Luca (5 Stelle), Gaetano Galvagno (Fratelli d’Italia), Luisa Lantieri (Ora Sicilia), Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), Carmelo Pullara ( Popolari e ... Leggi su calcioweb.eu

MI e Commissione Antimafia firmano Protocollo Legalitour: beni confiscati alla mafia a disposizione degli studenti Orizzonte Scuola Mafia, maxi sequestro di beni agli eredi di Rosolino Cascio: "Fu il boss di Valledolmo"

Beni per un valore complessivo che supera il milione di euro - tra immobili, aziende e disponibilità finanziarie - sono stati sequestrati a Valledolmo agli eredi di Mario Rosolino Cascio (morto nel 20 ...

