Ma siamo sicuri che Obama faccia bene a Biden? (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ex presidente e il candidato presidente insieme, che chiacchierano di com’erano e di come saranno quando questa stagione sciagurata di un’America brutta e cattiva sarà messa tra parentesi, per sempre. Il presidente numero 44, Barack Obama, con il presidente numero 46, Joe Biden (come se fosse fatt Leggi su ilfoglio

Eurosport_IT : 'Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta' ?? Sì Niccolò, ne siamo sicuri anche noi! ?? ??… - Eurosport_IT : Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Tokyo è (ri)partito ?? ???? Siamo sicuri che gli azzurri saranno protagon… - ilfoglio_it : Ma siamo sicuri che Obama faccia bene a Biden? La nostalgia in streaming è molto bella, ma chissà se è una mossa az… - borg_gio : Siamo sicuri...solo mele marce ....bisogna fare chiarezza per rispetto a tanti che rischiano la vita e sono morti e… - Gippa3stelle : Siamo sicuri che l’Udinese non sia la Juventus???no perché finora....??#Jvtblive -

Ultime Notizie dalla rete : siamo sicuri Ma siamo sicuri che Obama faccia bene a Biden? Il Foglio Empoli, Marino: "Dobbiamo guardare avanti senza pensare a ciò che è stato"

Il tecnico azzurro Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana in programma domani alle ore 21.00 allo stadio Arechi: “La squadra si è allenata bene in settimana – ha dic ...

Caricabatterie-bomba, il nuovo cyber attacco pensato per distruggere gli smartphone

Non tutti i cyber attacchi mirano a rubare dati sensibili o estorcere denaro. Alle volte il mondo del cyber crime utilizza mezzi digitali per causare danno fisico. È questo il caso di una gravissima v ...

Il tecnico azzurro Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana in programma domani alle ore 21.00 allo stadio Arechi: “La squadra si è allenata bene in settimana – ha dic ...Non tutti i cyber attacchi mirano a rubare dati sensibili o estorcere denaro. Alle volte il mondo del cyber crime utilizza mezzi digitali per causare danno fisico. È questo il caso di una gravissima v ...