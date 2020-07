Ma Antonio Giua può davvero arbitrare in Serie A? Così male è ridotto il calcio italiano? (Di giovedì 23 luglio 2020) Sapevate che c’è un premio (chiamiamolo così, ma c’è ben poco da vantarsi) per il peggior arbitro della stagione di Serie A? Beh, indubbiamente il riconoscimento va ad Antonio Giua da Olbia. Il fischietto sardo è finito nel mirino della critica per le decisioni prese in Parma-Napoli. Un rigore palesemente inventato, uno che a termini di regolamento (per una norma sui falli di mano che a definirla assurda saremmo fin troppo buoni) ci sta, il terzo ancor più inventato del primo. Già veder fischiare tre penalty nella stessa partita è un caso più unico che raro, ma se poi due non ci sono capite bene che la gara viene nettamente condizionata. E di gare fortemente “indirizzate” dai calci di rigore in questa stagione ne abbiamo viste tante, troppe. Frutto ... Leggi su calcioweb.eu

