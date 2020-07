M5S: Fico, 'non so quali scelte farà Conte rispetto a Movimento' (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio farà le proprie scelte, in questa fase difficilissima mi pare stia facendo il presidente del Consiglio, quindi non so se lui si pone questo dibattito al proprio interno, non ne abbiamo mai parlato". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio, ha risposto a chi gli chiedeva se il premier, Giuseppe Conte, potrebbe iscriversi al Movimento 5 stelle e assumerne la leadership. Leggi su liberoquotidiano

Nicola Zingaretti ha fretta di chiudere la partita sulla legge elettorale. Prima del voto alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, che rischia di far saltare governo e alleanza giallorossa. Il l ...

(LaPresse) - Pensa che Giuseppe Conte possa essere un leader del M5S in futuro? "In questa sede è in questo ... Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, all'incontro con la stampa ...

