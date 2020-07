M5S: Di Battista, ‘Stati generali vanno fatti il prima possibile’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Gli Stati generali sono fondamentali per costruire l’agenda del M5S dei prossimi dieci anni. vanno fatti il prima possibile”. Lo dice Alessandro Di Battista in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’.L'articolo M5S: Di Battista, ‘Stati generali vanno fatti il prima possibile’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

fattoquotidiano : Autostrade, Di Battista: “Soddisfatto. Famiglia Benetton presa a schiaffi grazie a Conte che ha sposato linea dura… - MarceVann : RT @Mariari30057064: ALESSANDRO DI BATTISTA (M5S) Conte ha ottenuto un risultato eccellente che solo la solita fazione di anti-italiani no… - gjscco : RT @Mariari30057064: ALESSANDRO DI BATTISTA (M5S) Conte ha ottenuto un risultato eccellente che solo la solita fazione di anti-italiani no… - Mariari30057064 : ALESSANDRO DI BATTISTA (M5S) Conte ha ottenuto un risultato eccellente che solo la solita fazione di anti-italiani… - mmanca : RT @nerovingia: A volte mi viene la pelle d'oca se immagino un mondo parallelo in cui, in piena pandemia Covid, ci fosse stato il M5S all'o… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Battista

“Conte nei 5 Stelle? Anche io lo avevo auspicato settimane fa”. L’ex deputato del M55 Alessandro Di Battista promuove Giuseppe Conte dopo i negoziati in Europa sul Recovery Fund. In una intervista ril ...Tutto il Pd da un lato, il Movimento 5 stelle in ordine sparso con un pezzo che spinge per l’accordo e i big pugliesi pronti alle barricate pur di non piegarsi a Michele Emiliano. “Ancora due, tre gio ...