L’uomo in questa foto non è un «clandestino appena sbarcato a Lampedusa» (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 16 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo muscoloso in canottiera circondato da alcuni uomini delle forze dell’ordine. La foto è accompagnata da una scritta in stampatello maiuscolo e caratteri bianchi su cui si legge: «Quando sei un clandestino appena sbarcato a Lampedusa. Perché si fugge dalla guerra, dalla fame, dagli anabolizzanti e dal rinnovo mensile alla palestra». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia è falsa. Post pubblicato su Facebook il 16 luglio 2020 – Fuori contesto La foto è reale ma non mostra, come erroneamente sostenuto su Facebook, un profugo sbarcato a Lampedusa. La foto ... Leggi su facta.news

