L’Ue dà e l’Ue toglie. Con le procedure d’infrazione. Ancora troppe norme disattese: il conto per l’Italia è di 81 milioni l’anno (Di giovedì 23 luglio 2020) Italia paese dalle mani bucate. Almeno agli occhi di Olanda & C. che avrebbero voluto chiuderci i rubinetti del Recovery Fund. C’è voluta la pazienza di Giobbe del premier Conte per smontare il più classico dei luoghi comuni contro il nostro Paese. Ma, contro chi ci accusa di essere la discarica d’Europa, numeri alla mano, non c’è difesa che tenga. Sì, perché se da una parte è in arrivo una pioggia di soldi dall’Unione Europea, dall’altra si fa presto a restituirli. Non fosse altro per le procedure d’infrazione a carico del Belpaese per il mancato rispetto delle normative europee. Non a caso, stando all’ultimo report di Openpolis (sui dati di Infringeye), sono ben 22 le nuove pratiche avviate solo nei primi sei mesi del 2020 e le più dispendiose riguardano proprio le ... Leggi su lanotiziagiornale

