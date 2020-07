Lucescu, ‘tradimento’ allo Shakhtar Donetsk: è il nuovo allenatore della Dinamo Kiev (Di giovedì 23 luglio 2020) 75 anni il prossimo 29 luglio ma ancora tanta, tantissima voglia di rimettersi in gioco. Così Mircea Lucescu torna in panchina e lo fa accettando la proposta della Dinamo Kiev che ha deciso di affidarli la guida della squadra.Lucescu: 'tradimento' allo Shakhtar DonetskCome si legge dal sito ufficiale della squadra ucraina, Lucescu è diventato a tutti gli effetti il nuovo allenatore del club tradendo, di fatto, la sua ex squadra, nonché storica rivale dello Shakhtar Donetsk, club che ha allenato per 12 anni collezionando ben 535 presenze.Per Lucescu due anni di contratto più l'opzione per una ... Leggi su itasportpress

