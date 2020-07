Lucescu, nuova avventura in panchina: sarà il tecnico della Dinamo Kiev (Di giovedì 23 luglio 2020) nuova avventura in Ucraina per Mircea Lucescu che è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Dinamo Kiev Tra una settimana Mircea Lucescu spegnerà 75 candeline ma il regalo gli è arrivato in anticipo. Oggi, infatti, è diventato il nuovo allenatore della Dinamo Kiev. Lucescu torna quindi in Ucraina dove ha passato un bel pezzo della sua carriera sulla panchina dello Shakhtar. Queste le parole del tecnico: «Mi mancava l’Ucraina. Volevo tornare in questo paese, dove ho ottenuto dei risultati positivi. Qui ho avuto un ottimo rapporto con i tifosi. Sono grato al destino per essere venuto in un club con ... Leggi su calcionews24

