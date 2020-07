Luca Barbareschi dichiarazioni scioccante: “fare cinema dopo il covid si può ma devi……” (Di giovedì 23 luglio 2020) Luca Barbareschi si ricomincia dal set, l’assicurazione aumenta ma non per il covid Luca Barbareschi ospite a Io e Te da Pierluigi Diaco, ha raccontato ciò che sta vivendo ed attraversando il mondo dello spettacolo teatrale e cinematografico. L’attore e regista è stato il primo a riaprire ben tre set cinematografici dopo l’epidemia. Qualcuno afferma non si possa più fare cinema e teatro come prima, invece lui dice il contrario. Tutto è possibile, lo si può fare, basta pagare la tassa sul covid per assicurare tutto il set. In realtà spiega che la tassa di cui parla era già in vigore prima, ma con il covid è diventata non soltanto ... Leggi su kontrokultura

fanpage : L’attore non è riuscito a trattenere le lacrime - espressonline : È arrivato lo #stupidario di @nonleggerlo ! Votate votate votate - giuliaforpeace : Io e Te, Luca Barbareschi entra in studio e scoppia a piangere. Pierluigi Diaco: «Che succede?» - infoitcultura : Pierluigi Diaco fa emozionare Luca Barbareschi a ‘Io e Te’: attore in lacrime - infoitcultura : Luca Barbareschi sorprende tutti: “Ho tolto l’eredità ai miei figli” -