Ultime Notizie dalla rete : Oms Dopo L'Oms: "Dopo le lotte per il clima e contro il razzismo i giovani si battano per il diritto alla salute" Globalist.it In Romania si teme un nuovo focolaio di coronavirus

“Mentre in Europa occidentale la malattia è sotto controllo, abbiamo ancora trend preoccupanti nell’Europa meridionale e nei Balcani“: lo ha detto Mike Ryan, a capo del programma per le emergenze dell ...

L'Oms: "Dopo le lotte per il clima e contro il razzismo i giovani si battano per il diritto alla salute"

"Negli ultimi anni abbiamo visto i giovani guidare movimenti di base per clima e l'uguaglianza razziale. Ora abbiamo bisogno che i giovani inizino un movimento globale per la salute, per un mondo in c ...

