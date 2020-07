L’Oms ai giovani: “Siate la leadership nella lotta al coronavirus” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – “Sono orgoglioso di come i nostri giovani si stanno battendo per contrastare i cambiamenti climatici o il razzismo nel mondo. Vorrei vedere lo stesso impegno, energia e attivismo anche per quanto riguarda la lotta al Covid-19“. Lo ha dichiarato Mike Ryan, direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), durante un punto stampa. Leggi su dire

IgorV01519720 : RT @GiuseppePisti12: @robersperanza È un’ottima notizia che centinaia di migliaia di giovani asintomatici si stanno immunizzando, segno che… - sadecesen_2016 : RT @GiuseppePisti12: @robersperanza È un’ottima notizia che centinaia di migliaia di giovani asintomatici si stanno immunizzando, segno che… - Andrez1si : RT @GiuseppePisti12: @robersperanza È un’ottima notizia che centinaia di migliaia di giovani asintomatici si stanno immunizzando, segno che… - GiuseppePisti12 : @robersperanza È un’ottima notizia che centinaia di migliaia di giovani asintomatici si stanno immunizzando, segno… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms giovani Oms: sempre più giovani si ammalano. Virologo: in Italia trend epidemiologico rimane normale Il Sole 24 ORE