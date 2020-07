L'Olanda ammette che i “nostri fondi sono finiti ai terroristi palestinesi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma. L’Olanda ha pagato lo stipendio di due terroristi implicati nell’assassinio della 17enne israeliana Rina Shnerb, uccisa un anno fa (il fratello rimase gravemente ferito) da una bomba in Cisgiordania. Ad annunciarlo al Parlamento all’Aia è lo stesso ministro degli Esteri olandese, Stef Blok, e Leggi su ilfoglio

L’Olanda ha pagato lo stipendio di due terroristi implicati ... E’ la prima volta che un governo europeo ammette che i propri fondi, apparentemente destinati a cause benefiche, sono finiti per ...In primo luogo, pesano il ruolo del Consiglio europeo e il sistema del cosiddetto «freno d’emergenza», preteso dall’Olanda. Per bocciare i pacchetti ... deviasse dagli obiettivi indicati nei piani ...