Lo yogurt come antidoto al raffreddore? (Di giovedì 23 luglio 2020) yogurt dai mille volti, si potrebbe dire. Eh già. Pare proprio che lo yogurt considerato già di per sé un toccasana per l’organismo umano, sia anche un ottimo antinfiammatorio per il raffreddore. I probiotici che sono contenuti nel vasetto di yogurt, quello comune da 125 gr, alzano le difese immunitarie, dando beneficio alla flora intestinale, … Leggi su periodicodaily

Il pinzimonio di verdure è uno dei contorni più salutari e scenografici che è possibile servire a tavola. Colorato e vivace è composto da una serie di verdure tagliate a bastoncino o nella forma prefe ...

Adulti e bambini devono mangiare cinque volte al giorno: colazione, spuntino, pranzo, spuntino e cena. Saltare una delle tappe indicate è "correlato positivamente con un aumentato rischio di obesità, ...

