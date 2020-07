Lo squalo a riva si avvicina al bambino: il poliziotto fuori servizio si getta in acqua per salvarlo. Ecco come va a finire (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci troviamo in Florida, a Cocoa Beach. Un bambino sta nuotando indisturbato a riva quando uno squalo gli si avvicina in modo minaccioso. L’agente Adrian Kosicki, in quel momento fuori servizio, non ha esitato un secondo e si è buttato in mare per salvare il bambino. La zona, la contea di Brevard, è quella che conta il maggior numero di aggressioni da parte degli squali. Video Facebook/Cocoa Beach Police & Fire L'articolo Lo squalo a riva si avvicina al bambino: il poliziotto fuori servizio si getta in acqua per salvarlo. Ecco come va a ... Leggi su ilfattoquotidiano

