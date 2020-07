Lo spettacolo della Cometa Neowise sul Vecchio Faro di Fiumicino [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Quando al mare, in una città come Fiumicino, si trova l’inquadratura giusta, il risultato è assicurato: a corredo dell’articolo una FOTO eccezionale, realizzata da Chiara Tronci e Amedeo Lulli del Gruppo Astrofili Palidoro. E’ ritratta in tutto il suo splendore la Cometa Neowise, mentre sovrasta il Vecchio Faro di Fiumicino. “Visibile un disegno murale su uno degli scogli a stella che dice “Puntalcielo” proprio come se stesse ad indicare il passaggio della Cometa che in questi giorni ci sta lasciando per fare ritorno tra 6800 anni,” spiegano gli astrofili.L'articolo Lo spettacolo della Cometa Neowise sul ... Leggi su meteoweb.eu

