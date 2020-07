Liverpool, Van Dijk: “Un bambino di Breda diventato campione di Premier League” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Liverpool, in occasione del match casalingo contro il Chelsea, ha potuto sollevare il trofeo di campione d’Inghilterra. I Reds erano già certi della vittoria di Premier League 2019/2020 e finalmente ha potuto festeggiare con l’ambita Coppa tra le mani. Numerose le dichiarazioni arrivate dai protagonisti del successo, tra cui Virgil Van Dijk. Il difensore olandese ha infatti pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con il trofeo tra le mani. “Solo un bambino di Breda che diventa campione di Premier League. Un sogno che diventa realtà, ma anche un’opportunità per ricordare ad ogni bambino che tutto è possibile, che i sogni possono diventare realtà. Con il duro lavoro e la ... Leggi su sportface

