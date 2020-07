Liverpool, nove arresti per i disordini a seguito dei festeggiamenti di ieri sera. Il video (Di giovedì 23 luglio 2020) nove persone, secondo quanto riporta la BBC sono state arrestate dalla polizia del Merseyside a seguito dei festeggiamenti dei tifosi del Liverpool che hanno sfidato le disposizioni governative riunendosi fuori da Anfield per festeggiare la loro squadra mentre sollevava il trofeo della Premier League. Di seguito il video dei disordini: FOTO E video: BBC L'articolo Liverpool, nove arresti per i disordini a seguito dei festeggiamenti di ieri sera. Il video proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

