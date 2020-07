Liverpool, i tifosi non temono il coronavirus: che festa! – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) I tifosi del Liverpool si sono radunati fuori da Anfield per festeggiare il titolo del Liverpool, atteso per 30 lunghi anni Ancora una notte di festa a Liverpool per la vittoria della Premier League. Dopo il 5-3 al Chelsea i ragazzi di Klopp hanno celebrato la conquista del titolo sollevando il trofeo ad Anfield, mentre fuori dallo stadio circa 200 tifosi – sfidando i divieti anti-Covid delle autorità – intonavano il loro celebre inno “You’ll never walk alone”. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Mediagol : #VIDEO #Liverpool-#Chelsea, roboante vittoria dei Reds: esplode la festa. I tifosi non temono il Covid… - napolista : I tifosi del Liverpool hanno festeggiato ad Anfield nonostante le raccomandazioni (VIDEO) Il club e le istituzioni… - driesmertensoul : RT @BritishFootball: I tifosi del Liverpool sotto la Kop festeggiano la vittoria del titolo ?? - RespectxAcmilan : @LUZrossonero È uno spasso, credevo fossero tifosi del Liverpool - sportli26181512 : Liverpool campione d'Inghilterra, premiazione ad Anfield e festa dei tifosi. FOTO E VIDEO: Ancora una notte di fe… -