LIVE – Contagi aggiornati oggi giovedì 23 luglio: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di giovedì 23 luglio 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di giovedì 23 luglio per quanto concerne l’allarme coronavirus. Proseguono le difficoltà per i numerosi paesi del Sud America che stanno lottando in ospedale e non solo contro la pandemia: in risalto purtroppo la situazione del Brasile che presenta sempre migliaia di casi giornalieri. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di giovedì 23 luglio. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 15.246.567 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 622.922 guariti DAL CORONAVIRUS: 9.218.693 CASI ATTIVI DI ... Leggi su sportface

