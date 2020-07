L’Italia spaccata in due: caldo torrido, temporali e grandine. Meteo, cosa sta per succedere (Di giovedì 23 luglio 2020) Dite addio alle giornate ventilate, al fresco serale e ai riposini pomeridiani: il caldo sta arrivando davvero, ma solo in alcun parti dell’Italia. In altre il freddo si farà sentire se sarà durissimo. L’anticiclone di origine africana presente sull’Italia sta alzando le temperature, che stanno raggiungendo i 36 gradi in Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana e i 38 in Puglia, Sicilia e Sardegna. Il caldo continuerà ad attanagliare il Sud, mentre al Centro-Nord nei prossimi giorni è atteso un calo termico, quanto meno temporaneo. Così il team del sito ilMeteo.it avvisa che oggi, mercoledì 22 luglio, il sole sarà prevalente al Centro-Sud, mentre al Nord dopo una mattinata serena cominceranno a scoppiare sull’arco alpino centrale e orientale temporali ... Leggi su caffeinamagazine

