Lipsia, Rangnick rinnova e punta a trattenere Schick. Il ds Krosche: “Ci stiamo lavorando” (Di giovedì 23 luglio 2020) Con il rinnovo di Stefano Pioli è definitivamente saltata la trattativa tra il Milan e Ralf Rangnick e di conseguenza anche l’approdo di Patrik Schick in rossonero. Il centravanti era il primo nome sul taccuino del tecnico in caso di approdo a Milano, ma ora il futuro prenderà un’altra direzione. Rangnick ha firmato il rinnovo … L'articolo Lipsia, Rangnick rinnova e punta a trattenere Schick. Il ds Krosche: “Ci stiamo lavorando” Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia Rangnick

In Italia capita anche che un allenatore mai troppo celebrato come Stefano Pioli si lasci preferire a Rangnick, manager tedesco quotatissimo a livello internazionale soprattutto dopo l'ottimo lavoro ...A differenza di quanto ci si poteva attendere - complice anche l'espulsione di un giocatore della squadra avversaria - la partita del Milan con il Sassuolo, valida per la 35.esima giornata di Serie A, ...