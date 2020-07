Lippi dt dell’Italia, Mancini infastidito ma per ora nessuna rottura con Gravina (Di giovedì 23 luglio 2020) Non è piaciuta a Roberto Mancini la nomina a direttore tecnico dell’Italia di Lippi da parte di Gabriele Gravina: i dettagli Il Corriere dello Sport riporta un Roberto Mancini parecchio infastidito per la nomina a direttore tecnico dell’Italia di Marcello Lippi da parte di Gabriele Gravina. Ieri il presidente della FIGC ha incontrato l’ex ct azzurro in un ristorante romano e Mancini è stato messo al corrente della novità solo a summit terminato. Secondo il Corsport Mancini ha paura che il nuovo ruolo di Lippi possa invadere la sua area di competenza. Per questo è rimasto un pizzico amareggiato. Non si può ancora parlare di rottura tra ... Leggi su calcionews24

K4YKZb4JS4EV04a : RT @cmdotcom: #Lippi dt dell'#Italia: oggi incontro con #Gravina - Russia_Italia : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo gli affreschi di Filippo Lippi nell'abside del duomo di Spoleto. Iniziati nel 1466, i lavori si interruppero… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Lippi dt dell'#Italia: oggi incontro con #Gravina - zazoomblog : Lippi direttore tecnico dell’Italia? Oggi incontro decisivo con Gravina - #Lippi #direttore #tecnico - cmdotcom : #Lippi dt dell'#Italia: oggi incontro con #Gravina -

Ultime Notizie dalla rete : Lippi dell’Italia 5 maggio, Mauricio Pineda (ex Udinese): "Non volevo fare il biscotto con la Juve" Corriere della Sera