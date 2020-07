L'infettivologo lancia l'allarme: "Trovato un altro ceppo di virus" (Di giovedì 23 luglio 2020) Luca Sablone L'infettivologo precisa: "I focolai dimostrano che il virus non si è indebolito". Si teme una nuova ondata in autunno: "Dobbiamo essere pronti a qualunque evenienza" La guardia va tenuta alta poiché il rischio di una nuova ondata di contagi è davvero concreta: questa la posizione di molti esperti, che ogni giorno invitano i cittadini a rispettare il metro di distanza interpersonale, a utilizzare le mascherine e a lavarsi frequentemente le mani. Si teme appunto un pericoloso ritorno del Coronavirus dopo gli allentamenti concessi a inizio maggio. La tesi sostenuta da Massimo Galli è chiara e non lascia spazio a libere interpretazioni: "Il grosso del 'guaio' nell’emergenza Covid, lo ha fatto il ceppo che arrivava dalla Germania". Il direttore del reparto Malattie ... Leggi su ilgiornale

