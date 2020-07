Libri da leggere: Anna Wintour colpita da una torta di panna nei ricordi di una giornalista di moda (Di giovedì 23 luglio 2020) I memoir sono sempre divertenti da leggere. Offrono, tra le righe, ricordi e aneddoti curiosi. Ecco, allora, due Libri da leggere nei prossimi giorni. La Boccardi di Alda Vanzan e La casa del cedro di Monica Pais. La prima racconta una vita nel grande carrozzone della moda, la seconda, veterinaria, descrive sprazzi di infanzia. Ma non mancano i manuali. E, allora, c’è anche chi dona la propria esperienza per creare un brand di successo. Ecco i 4 Libri da leggere della settimana. Leggi anche › Libri da leggere. Lotte, sconfitte, disastri… E se la poesia ci salvasse? ... Leggi su iodonna

«Naomi Campbell? Maleducata. Dolce&Gabbana? Terribilmente volgari. Valentino? La gentilezza. Claudia Schiffer? Un libro mastro vivente. Krizia? Un pò spietata. Ma tanto brava. Il preferito? Senza ...

Una nuova mappa sentimentale per chi cura le varie poste del cuore

L’abbiamo pensato ogni volta che è capitata sotto gli occhi. L’ultima, leggendo Collezione di sabbia di Italo Calvino: una raccolta di articoli scritti da Parigi negli anni Ottanta per i giornali ital ...

