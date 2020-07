Liberazione di rapaci domenica 26 luglio alla Riserva di Cornino (Di giovedì 23 luglio 2020) S’intitola “Vivi e liberi di volare: tra Natura e Ingegneria” ed è un affascinante progetto scientifico attuato – con l’appoggio finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia, che nel 2019 ha erogato uno specifico contributo – dalla coop Pavees, che gestisce la Riserva naturale regionale del lago di Cornino: finalizzato alla divulgazione scientifica, appunto, e sfociato nella realizzazione di un documentario per ragazzi e di un opuscolo didattico sulla storia del volo, il progetto sarà presentato al pubblico domenica 26 luglio, alla Riserva (a partire dalle ore 10.30), nell’ambito della speciale giornata “I segreti del volo”. Sarà uno ... Leggi su udine20

rowees44 : Raccolgo tutte le mie forze per svegliarmi stamattina e non bidonare le mie amiche per andare alla “liberazione dei rapaci” - sicilia_verde : Un sabato diverso passato a #Ficuzza (Pa) a guardare la liberazione dei rapaci salvati e recuperati dal Centro di r… - GiornCittadino : WWF, scoperto a Triscina un nido di Fratino. Sabato a Ficuzza la liberazione di alcuni rapaci -

Durante l’evento si è scoperta la figura della poiana, animale che cresce nelle zone costiere e rivierasche del Polesine ...

VOLTERRA Oggi la Lipu effettuerà una escursione notturna con liberazione di rapaci alle Balze e al Monte Voltraio. Al ritrovo verranno liberati gli uccelli recuperati e curati dal Centro di recupero u ...

